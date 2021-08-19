Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана «мошенником»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что всегда считал афганского лидера Ашрафа Гани "мошенником", который бросит свою страну еще до того, как оттуда уйдет последний американский солдат.

Как передает Day.Az, об этом сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Он был мошенником, а теперь, я полагаю, уехал с кучей денег. Я говорил, что он не лидер, что он сбежит раньше, чем последние (американские - ред.) солдаты, и именно так оно и вышло", - сказал Трамп.

Свой поспешный отъезд из Афганистана, где власть захватило движение "Талибан", бывший гражданин США Гани объяснил желанием избежать кровопролития. Объявившись в Объединенных Арабских Эмиратах, он отрицал, что увез с собой крупные капиталы, и пообещал в будущем вернуться на родину.

В Белом доме заявили, что более не считают его "фактором ситуации в Афганистане".