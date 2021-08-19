Число зараженных дельта-штаммом в Новой Зеландии выросло в три раза за сутки

Власти Новой Зеландии сообщили о 14 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в минувшие сутки. За 24 часа общее количество зараженных выросло втрое, достигнув 21. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в четверг в национальном Минздраве.

Новая Зеландия перешла на четвертый, максимальный, уровень угрозы национальной безопасности и здоровью во вторник, 17 августа, после выявления первого за шесть месяцев случая распространения коронавируса в стране. В соответствии с ограничениями четвертого уровня все предприятия, учреждения и ведомства были закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Гражданам предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в два метра и надевать маску. Власти намерены пересмотреть сроки и условия карантина 20 августа 2021 года.

С начала пандемии в Новой Зеландии выявили 2 947 случаев заражения коронавирусом, вылечился 2 871 пациент, умерли 26. В карантине остаются 50 заразившихся, двое госпитализированы.