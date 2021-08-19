В США не выявили пользы переливания плазмы ковид-больным в группе риска на раннем этапе

Специалисты Национальных институтов здравоохранения США не выявили значительной пользы для входящих в группу риска амбулаторных пациентов от переливания им плазмы на начальном этапе лечения от вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном на сайте учреждения.

Как следует из документа, эксперты институтов провели клинические испытания, в которых принимали участие заразившиеся коронавирусом "входящие в группу высокого риска амбулаторные пациенты". Им в течение недели после появления симптомов переливали плазму людей, которые ранее выздоровели после заражения вирусом. Специалисты установили, что данный метод "не предотвратил развитие болезни", хотя и "не причинил вреда". Испытания были прекращены в феврале текущего года из-за "отсутствия эффективности" лечения.

"Мы надеялись, что применение плазмы переболевших COVID-19 позволит в указанной группе снизить хотя бы на 10% темпы развития заболевания, однако мы зафиксировали снижение менее чем на 2%", - заявил один из руководителей данных исследований Клифтон Кэллауй из Университета Питтсбурга. "Это стало сюрпризом для нас. Как врачи, мы хотели, чтобы это помогло значительным образом снизить тяжесть заболевания, однако этого не произошло", - добавил специалист. По его словам, пока нет ясности, почему данный метод не был эффективным.

В заявлении констатируется, что в прошлом году Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США разрешило применять указанный метод для лечения в больничных условиях заразившихся коронавирусом. В документе утоняется, что "исследователи также хотели знать, будет ли полезно применение плазмы переболевших людям, которые недавно заразились" коронавирусом и проходят лечение амбулаторно.

Испытания были начаты в августе 2020 года. В них принимали участие более 500 человек. Их средний возраст составлял 54 года. У каждого из участников был "минимум один фактор риска развития тяжелого заболевания". В их число входят ожирение, гипертония, диабет, болезни сердца или легких.

"Результаты говорят о том, что плазма переболевших, по всей видимости, не помогает данной конкретной группе", - констатировала Нахед Эль Кассар, являющаяся сотрудницей центра, входящего в структуру Национальных институтов здравоохранения США.