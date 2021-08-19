https://news.day.az/world/1371210.html ВОЗ призвала не вводить третью дозу вакцины, пока жителей бедных стран не привьют хотя бы одной
ВОЗ призвала не вводить третью дозу вакцины, пока жителей бедных стран не привьют хотя бы одной
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приведет к тяжелым последствиям, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан выразила обеспокоенность тем, что миллиарды людей в бедных странах до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса. По ее словам, это может привести к "еще более тяжелой ситуации" и спровоцировать возникновение новых штаммов COVID-19.
"Мы считаем, что данные указывают на отсутствие необходимости применять дополнительные дозы", - сказала Сваминатан на пресс-конференции в Женеве.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре