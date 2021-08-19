Турция ускорила строительство стены на границе с Ираном

Власти Турции ускорили строительство в ожидании притока беженцев из Афганистана, которые покидают страну из-за все более распространяющейся власти Талибана.

Пока Талибан заявляет о захвате новых территорий в Афганистане, а количество беженцев из страны растет в геометрической прогрессии, власти Турции решили обезопасить свою страну от наплыва мигрантов и ускорили строительство стены на границе с Ираном в провинции Ван, сообщают местные СМИ.

Стена протяженностью 63 километра, должна будет сдерживать не только усиливающийся приток беженцев из Афганистана, но и защищать от набегов боевиков. Строительство стартовало еще 10 мая, однако сейчас работы ведутся непрерывно. Высота стены составляет три метра, а ширина - 2,8 метра. Помимо ограждения работники устанавливают сторожевые вышки, электронные системы наблюдения и прожекторы. Вдоль стены строится дорога для патрулирования.

Видео, как продвигаются работы, появились в сети. В частности, кадрами поделился турецкий журналист Раджип Сойлу.