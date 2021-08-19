https://news.day.az/world/1371239.html "Я готов умереть ради этой цели" - вашингтонский преступник ведет прямой эфир - ВИДЕО
"Я готов умереть ради этой цели" - вашингтонский преступник ведет прямой эфир - ВИДЕО
Мужчина, который пытается прорваться к библиотеке Конгресса США на автомобиле, который по его же утверждению, заминирован, ведет видеоэфир из автомобиля, пишут мировые СМИ.
"Революция в разгаре. Она здесь.... Я готов умереть ради этой цели". Террорист настроен решительно, а вот полиция заявляет о том, что идут мирные переговоры.
Мужчина является противником демократов, обвиняет власть в диктатуре и постоянно обращается к Байдену.
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