В Госдепе заявили, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек

Шесть тысяч человек, с которыми американские консульские работники провели все необходимые процедуры, находятся в настоящее время в аэропорту Кабула. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

"Я могу подтвердить, что в настоящий момент в аэропорту [Кабула] находятся 6 тыс. человек, с которыми наши консульские работники провели все необходимые процедуры, и они скоро сядут на борт самолета", - сказал он.