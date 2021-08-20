https://news.day.az/world/1371259.html Обнародованы последние данные по COVID-19
Обнародованы последние данные по COVID-19
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 210 854 907 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 38 231 787 человек, в Индии - 32 358 829, в Бразилии - 20 494 212.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 417 603 человека, выздоровели 188 795 923.
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