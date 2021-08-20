Госдеп пообещал не взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана

Власти США не намерены взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, хотя американское законодательство предусматривает такое требование. Об этом сообщил в четверг газете The Hill глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этих уникальных обстоятельствах у нас нет намерений требовать возмещения затрат с тех, кто бежит из Афганистана", - сказал он.

Как отмечает The Hill, согласно одному из пунктов законодательства страны, Госдеп должен требовать возмещения расходов за чартерные американские эвакуационные рейсы. "Закон требует, чтобы американцы или иностранные граждане согласились оплатить стоимость эвакуации, которая обычно сопоставима с ценой на авиабилет эконом-класса <...> или [стоимостью] поездки [другим видом транспорта] до указанного пункта назначения", - поясняет издание.