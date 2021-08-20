Грузинского паралимпийца лишили аккредитации за нападение на сотрудника отеля

Член паралимпийской сборной Грузии по дзюдо Звиад Гогочури, который был задержан полицией Токио за нападение на сотрудника охраны отеля, лишен аккредитации на Игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу оргкомитет "Токио-2020".

Отмечается, что другим членам грузинской сборной также вынесено предупреждение с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Токийская полиция задержала спортсмена в начале этой недели. Гогочури толкнул сотрудника охраны отеля, в результате чего тот получил серьезные травмы. По данным агентства Kyodo, паралимпиец в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гогочури в 2016 году завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 кг.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.