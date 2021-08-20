Дельта-штамм ставит новые рекорды заболеваемости

Алабама, побережье Мексиканского залива. Пляжи, бары и магазины забиты отдыхающими, хотя район возглавляет антирейтинг по количеству заболевших дельта-штаммом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Один человек может заразить гораздо больше людей, если этих людей собрать в большую толпу. В нашу больницу мы принимаем пациентов отовсюду, потому что сейчас уже все везде забито. И если у нас появляется свободная койка, ее тут же занимают", - рассказывает Натали Фокс, сотрудник госпиталя.

За последнюю неделю в США заболевших стало еще на миллион больше. По сути, страна вернулась к показателям прошлого года.

Самый высокий уровень за последний месяц фиксируют и в Великобритании - почти 37 тысяч новых инфицированных в сутки. Сейчас там готовятся использовать бустерные вакцины - вспомогательные дозы начнут применять уже в сентябре.

На треть выросла смертность от коронавируса в Марокко. Отделения реанимации в крупнейших городах страны - Марракеше и Касабланке - заполнены на 100%. Там вот-вот начнут отказывать в приеме новых пациентов.

Прививать мигрантов начали в Боснии и Герцеговине. Правда, выделили всего 500 доз вакцины, а желающих в шесть раз больше.

В соседней Хорватии рост числа заболевших коронавирусом связывают с невакцинированными гражданами. По данным минздрава, 80% случаев смерти из-за ковида приходится на непривившихся.

В Австралии максимум по количеству заболевших сразу в двух штатах - в Новом Южном Уэльсе и Виктории - почти по 700 за сутки. И это несмотря на то, что там продолжается жесткий локдаун.

В Иране отметили день Ашура - один из важнейших религиозных событий в стране. Из-за коронавируса верующие смогли собраться только на открытых площадках ограниченными группами - и с соблюдением социальной дистанции.