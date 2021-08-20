ВВС Израиля атаковали оружейные склады в Сирии

Поздно вечером 19 августа сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что силы противовоздушной обороны отразили атаку ВВС Израиля в районе Дамаска. Судя по имеющейся информации, атака была осуществлена из воздушного пространства Ливана, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Агентство SANA цитировало военный источник, который сообщил, что в 23:03 израильские ВВС со стороны Бейрута атаковали с применением ракет цели в районе Дамаска и его окрестностей. Большинство ракет были сбиты силами ПВО, утверждалось в сообщении.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что по меньшей мере три израильские ракеты поразили склады с оружием и позиции "Хизбаллы" в районе Карра в Риф-Димашк, на административной границе с провинцией Хомс. Отмечается, что сирийские ПВО, действуя Касьоне, Джебель аль-Мане и с позиций 91-й бригады, выпустили несколько ракет, пытаясь перехватить израильские ракеты. Насколько эффективны были действия ПВО Сирии, SOHR не сообщает. Сведения об ущербе и жертвах уточняются.