Актуальные спутниковые снимки аэропорта Кабула

Опубликованы спутниковые снимки аэропорта Кабула во время его штурма беженцами, передает Day.Az со ссылкой на Tengrinews.kz.

Американская компания космических технологий Maxar Technologies показала на своей странице в Twitter спутниковые снимки международного аэропорта Кабула.