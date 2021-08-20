https://news.day.az/world/1371323.html Актуальные спутниковые снимки аэропорта Кабула - ВИДЕО
Актуальные спутниковые снимки аэропорта Кабула - ВИДЕО
Опубликованы спутниковые снимки аэропорта Кабула во время его штурма беженцами, передает Day.Az со ссылкой на Tengrinews.kz.
Американская компания космических технологий Maxar Technologies показала на своей странице в Twitter спутниковые снимки международного аэропорта Кабула.
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