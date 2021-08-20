«Талибан» призвал не обвинять движение в смертях в аэропорту Кабула

Представитель движения "Талибан" заявил, что движение нельзя обвинять в смертях в аэропорту Кабула, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Социальные сети и мировые телеканалы ранее облетели кадры, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты. Американские ВВС спустя несколько дней сообщили, что проводят расследование предполагаемой гибели людей при взлете американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые были обнаружены в нише шасси военно-транспортного борта после его приземления на авиабазе в Катаре. До этого в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в кабульском аэропорту.

"Талибан" нельзя обвинять в хаосе и смертях последних дней в аэропорту в Кабуле", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов.

Ранее представитель "Талибана" Сухейл Шахин обвинил американцев в падении людей с вылетевшего из аэропорта Кабула в понедельник самолета. Официальные лица Пентагона и госдепа заявили, что американцы не винят талибов за хаос в аэропорту Кабула, но в то же время и себя не считают себя причастными к случившемуся.