https://news.day.az/world/1371331.html Охранник торгового центра в России разбил нос 14-летней школьнице в торговом центре - ВИДЕО
Охранник торгового центра в России разбил нос 14-летней школьнице в торговом центре - ВИДЕО
Полиция Челябинска выясняет обстоятельства инцидента в торгово-развлекательном комплексе "Космос", где охранник ударил кулаком в лицо девушку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео. На записи запечатлено, как охранник в зоне фуд-корта разговаривает с сидящей за столом 14-летней девушкой. В какой-то момент мужчина размахивается и бьет школьницу кулаком в лицо. От удара у девушки из носа пошла кровь.
По информации местных СМИ, охранник уже уволен. Причиной конфликта стал лежащий на столе вейп - страж ТЦ решил, что девушка курила в помещении.
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