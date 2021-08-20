Охранник торгового центра в России разбил нос 14-летней школьнице в торговом центре

Полиция Челябинска выясняет обстоятельства инцидента в торгово-развлекательном комплексе "Космос", где охранник ударил кулаком в лицо девушку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео. На записи запечатлено, как охранник в зоне фуд-корта разговаривает с сидящей за столом 14-летней девушкой. В какой-то момент мужчина размахивается и бьет школьницу кулаком в лицо. От удара у девушки из носа пошла кровь.

По информации местных СМИ, охранник уже уволен. Причиной конфликта стал лежащий на столе вейп - страж ТЦ решил, что девушка курила в помещении.