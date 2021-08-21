Посетители бара избили лошадь в центре Санкт-Петербурга

В одном из баров на улице Рубинштейна днем 18 августа несколько нетрезвых молодых людей подрались за право первым оседлать лошадь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание 78.ru, опубликовавшее видео потасовки, на кадрах запечатлены гости бара "Трудовые будни". Это заведение уже закрывали по решению суда за многочисленные нарушения.

Лошадь, судя по кадрам записи, пострадала от действий пьяных посетителей бара. Некоторые из мужчин наносили по животному удары.

Владелица лошади пыталась увести животное, однако сделать это удалось не сразу.