https://news.day.az/world/1371416.html В России за последние сутки коронавирусом заразились 20 992 человека, умерли 785 человек
В России за последние сутки коронавирусом заразились 20 992 человека, умерли 785 человек
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились 20 992 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 6 705 523.
За последние сутки от коронавируса умерли 785 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 174 485 человек.
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