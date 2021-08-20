В России за последние сутки коронавирусом заразились 20 992 человека, умерли 785 человек

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились 20 992 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 6 705 523.

За последние сутки от коронавируса умерли 785 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 174 485 человек.