В горах Гренландии впервые пошел дождь, а не снег

Впервые в истории осадки в субботу на вершине Гренландии - примерно в 2,5 км над уровнем моря - выпали в виде дождя, а не снега. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что температура на острове в прошедшие выходные поднялась выше нуля в третий раз за десять лет. Теплый воздух спровоцировал сильный дождь, в результате которого на ледяной щит было вылито семь миллиардов тонн воды - дожди вызвали значительное таяние на вершине и вдоль юго-восточного побережья ледникового покрова.

"То, что происходит - это не просто теплое десятилетие... в условиях изменяющегося климата. Это беспрецедентно", - сказал научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос, отметив, что это свидетельствует о быстром нагревании Гренландии.

Дженнифер Мерсер, сотрудник Управления полярных программ Национального научного фонда, заявила, что погодные явления в Гренландии "за последние 10 лет вышли за рамки того, что считается нормальным"