Британия совершит последний рейс в Кабул 24 августа для эвакуации своих подданных

Последний рейс в Кабул для эвакуации подданных Великобритании и подлежащих вывозу афганцев Лондон планирует совершить во вторник следующей недели, чтобы уложиться в объявленные ранее президентом США сроки вывода американских войск - 31 августа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщила газета The Times.

Один из источников предупредил издание, что эта дата еще официально не согласована.

Ранее британский МИД информировал, что с воскресенья прошлой недели из Кабула рейсами в Великобританию были вывезены 1,2 тыс. человек. Для организации эвакуации своих подданных и имеющих на это право афганцев Великобритания работает с талибами в Кабуле на "тактическом, практическом уровне", заявил в среду посол Великобритании в Афганистане.