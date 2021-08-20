В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение

В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, подземные толчки магнитудой 3,9 были зафиксированы в 48 км от города Хой провинции Западный Азербайджан.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.