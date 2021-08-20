https://news.day.az/world/1371464.html В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение
В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение
В иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, подземные толчки магнитудой 3,9 были зафиксированы в 48 км от города Хой провинции Западный Азербайджан.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.
О жертвах и разрушениях ничего не сообщается.
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