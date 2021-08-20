https://news.day.az/world/1371467.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 555 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 555 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 555 человек.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 100 810 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 28 833 человека, общее число зараженных этим вирусом в стране достигло 4 616 516 человек.
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