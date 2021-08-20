Талибы получили доступ к американским базам данных по Афганистану

Шесть тысяч афганцев отчаянно ждали этой ночью вылета из Кабула. Но на борту было всего несколько пассажиров, среди них - беременная супруга бывшего спецназовца Королевской морской пехоты. Этот кадр быстро разлетелся по мировым СМИ. Европейцы в ярости, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В самом Афганистане "Талибан" то и дело открывает огонь по тем, кто пытается бежать из страны.

Не успели боевики объявить об амнистии, как активизировали розыск тех, кто оказывал помощь иностранным силам в Афганистане. Об этом сообщает "Нью-Йорк Таймс". Талибы обещают найти всех и наказать. Накануне расправились с родственником журналиста "Дойче Велле", ещё одного тяжело ранили. Кроме того, боевики получили доступ к американским биометрическим устройствам. Под угрозой тысячи жителей Афганистана. Штаты на протяжении многих лет собирали данные о каждом: где живёт, чем занимается. В общей сложности в базе информация о 80 процентах населения страны.

На улицах сейчас постоянные патрули, ночью - комендантский час. Новые реалии жизни в Афганистане: появиться на улице с традиционным чёрно-красно-зелёным флагом теперь равно предательству. Одному молодому человеку повезло, талибы просто забрали у него знамя.

Накануне в стране сотни человек, устав от гнёта боевиков, вышли на улицы, чтобы отметить День независимости. В центре Кабула растянули огромный флаг.

"Мы хотели поднять наш флаг на холме, но боевики не разрешили. Мы хотим показать всему миру, что мы против правительства талибов, оно не имеет никакой ценности для нас и мира в целом", - заявил афганец Хусна Юсуфи.

Боевики не церемонились, просто открыли огонь по толпе. Один подросток находится в критическом состоянии.

В центре Джелалабада - пятом по величине городе Афганистана - демонстративно сняли триколор. Вместо него на главной площади повесили свой чёрно-белый флаг. При этом с экранов талибы призывают всех уважать их ценности.

"У нас есть послание миру: мы хотим взаимодействовать со всеми странами на основе дипломатических принципов и уважения. Мы хотим хороших отношений, мы хотим хорошую экономику, хорошую торговлю, хорошую дипломатию, но взамен нам нужно, чтобы наши ценности уважали. За 102 года наша нация доказала, что мы не станем рабами. Наше требование к США, Европе и другим странам состоит в следующем: мы не примем тех, кто говорит с позиции силы, мы не сдадимся оружию. Мы преуспели против современных технологий", - заявил Забинхуллах Мудахид, представитель талибов.

Расправа сейчас, похоже, ждёт многих. Даже тех, кто добровольно сдался. Бывшего шефа службы безопасности провинции Бадгис подвергли пыткам, а затем расстреляли.

Обстановку в Афганистане накануне по телефону обсудили Владимир Путин с Эммануэлем Макроном. Президенты России и Франции сошлись во мнении, что нужно обеспечить безопасность гражданского населения и решить неотложные гуманитарные задачи.

О поддержке беженцев говорит и Джо Байден, который этой ночью пообщался с Макроном.

Как сообщает "Си-эн-эн", американские дипломаты ещё месяц назад предупреждали власти США о неизбежной катастрофе в Афганистане. Требовали немедленной эвакуации.

"Важно понимать, что дипломаты пишут такие записки только в случае, если они понимают, что их не слышат. Это способ донести свою позицию до госсекретаря в надежде, что что-то изменится. Во-вторых, это важно на фоне интервью Байдена телеканалу "Эй-Би-Си", где он заявил, что ничто не предвещало беды в Афганистане. Но теперь у нас есть эта служебная записка, где чёрным по белому сказано, что дипломаты предупреждали о неминуемой катастрофе!" - заявил корреспондент "Си-эн-эн" Кайли Атвуд.

Силы сопротивления талибам сейчас собираются на севере Афганистана. В провинцию Панджшер съезжаются бывшие командиры вооружённых сил страны.