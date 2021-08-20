В Испании запретили традиционную корриду

"Город, который верит в равенство, интеграцию и открытость, не может допускать такие вещи", - заявила Ана Гонсалес, мэр испанского Хихона; она отменила ежегодную корриду. И причиной тому - не только модные в последнее время зоозащитные тенденции. Но и другие: впрочем, тоже либерального толка - расовые и гендерные. Оказывается, градоначальника возмутили клички двух быков. Одного зовут Феминист, второго - Нигериано, что, как считает Гонсалес, не соответствует стандартам прав человека, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Казалось бы, при чём здесь эти самые права человека, если речь идёт о быках? В любом случае, конфликт уже успел перейти в политическое русло. Правая оппозиция предсказуемо критикует мэра, не стесняясь в выражениях. С другой стороны, левые чиновницу столь же предсказуемо поддержали.

В общем, снова скандальная дискуссия о политкорректности и её уместности в том или ином контексте, к чему современной Европе, в принципе, давно уже не привыкать. Поводы, как мы знаем, могут самыми разнообразными. Вот и до корриды добрались.

Сначала свое "фи" именам высказала организация феминисток, затем зоозащитники подтянулись. С такими резервами мэр города Ана Гонсалес решила двинуться в наступление, в котором смешались быки, люди и равноправие.

Глава города утверждает: имена животных проповедуют идеологию, противоречащую правам человека. Владелец быков раздора Феминиста и Нигериано заявил, что весь скандал из-за того, что мэр не знает особенностей племенного животноводства. Мол, по именам отслеживается генеалогия.

"Мой отец купил стадо из 160 коров. И там были африканские коровы, потомки нигерийских, поэтому такое имя. У такой коровы родился теленок - нигериец. Так же, как у нас есть Альбасетец или Андалузец. И есть еще у нас Феминистки - с 1986 года. И, кстати, бык с такой кличкой получил все награды на смотрах в Альбасете в 2000 году", - поясняет фермер Даниэль Руис.

И тогда никаких скандалов не было. Фермер сетует, мол, не хватало ему потерь из-за пандемии, так еще и корриду запрещают - просто удар ниже пояса.

В полемику вступила и Кристина Санчес - она сама долгое время выходила на арену, сейчас один из популярных комментаторов тавромахии - так называют бои с быками. Женщина, кстати, называет себя феминисткой и выступает против того, чтобы корриду использовали в политических целях.

"Это дезинформация и незнание, которые вы демонстрируете сельским жителям. И это нужно исправить, ведь вы занимаете свою должность в интересах народа. А значит, госпожа мэр, вы обязаны защищать тавромахию, как часть нашей культуры", - заявила телеведущая и матадор Кристина Санчес.

Почему-то, кстати, вопросов не возникло к быку по кличке Африкан - по логике, так целый континент уязвили. Но действительно уязвленными оказались тысячи поклонников и тех, кто организовывает корриду.

"Создалась целая индустрия вокруг всего таинства быков - это, конечно, создано для того, чтобы быка убить, это охота, казнь, но зрелищная. Многие согласны платить деньги, поэтому зарплаты, которые были у тореадоров, ставки - это все очень серьезные деньги, как понимаем", - отмечает Елена Коновалова, жительница Альмерии (Испания).

Представители оппозиционной Народной партии, силы правой, уже заявили, что Гонсалес делает из себя посмешище и приступили к сбору подписей, чтобы отменить решение властей.

"Это левые, которые окучивают левый электорат, который против боев быков - левые они за феминизм, зеленую повестку - это их электорат. Правые - за сохранение традиций, неделимость Испании - и понятно, что любое действие левых будет раскритиковано правыми, потому что они собирают свой электорат", - отмечает Георгий Филатов, научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории при РАН.

Проблем у корриды с каждым годом становится все больше. Возможно, чтобы нивелировать претензии, в будущем придется сделать ее гендерно-нейтральной или привлечь к боям трансгендеров. И речь здесь не только о матадорах. Хотя зоозащитников и такой вариант вряд ли устроит.