Мужчина устроил погром в магазине, где ему не продали алкоголь

В Татарстане мужчина разгромил магазин, разбив множество бутылок со спиртным, передает Day.Az со ссылкой на "Вечернюю Казань".

По данным издания, жителю Татарстана не продали алкоголь из-за того, что на нем не было медицинской маски. Последствия дебоша засняли на видео.

Известно, что инцидент произошел на улице Чернышевского в Мензелинске. Информации о задержании мужчины не приводится.