https://news.day.az/world/1371472.html Мужчина устроил погром в магазине, где ему не продали алкоголь - ВИДЕО
Мужчина устроил погром в магазине, где ему не продали алкоголь - ВИДЕО
В Татарстане мужчина разгромил магазин, разбив множество бутылок со спиртным, передает Day.Az со ссылкой на "Вечернюю Казань".
По данным издания, жителю Татарстана не продали алкоголь из-за того, что на нем не было медицинской маски. Последствия дебоша засняли на видео.
Известно, что инцидент произошел на улице Чернышевского в Мензелинске. Информации о задержании мужчины не приводится.
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