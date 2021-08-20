В Томске старик избил подростка посреди огорода

В Томске пожилой мужчина повалил подростка на землю посреди огорода и избил ногами по лицу. Инцидент сняли на видео очевидцы, кадры появились в группе "Регион-70 Томск" в социальной сети, передает Day.Az.

На кадрах видно, что мальчик сопротивляется, кричит и пытается вырваться. Однако мужчина не отпускает его и продолжает наносить мощные удары.

При этом на видео попали другие люди, которые никак не попытались помочь мальчику. Так, девушка спокойно продолжала вылавливать мусор из бассейна сачком, пока в метре от нее мужчина издевался над подростком.

Очевидцы утверждают, что мужчина агрессивен и опасен. Весной он уже избил старушку лопатой из-за неправильно припаркованного автомобиля. Женщина получила сотрясение мозга и гематомы. Полиция, по словам очевидцев, выписала мужчине только штраф.

В этот раз правоохранителей также вызвали на место драки. Чем закончилась история, не сообщается.