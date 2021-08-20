КамАЗ на полной скорости насмерть сбил мопедиста

Под Геленджиком грузовик КамАЗ на полной скорости врезался в мопедиста, переезжавшего перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как передает Day.Az, видео инцидента публикует Telegram-канал Кубанские Новости.

На кадрах видно, что мопед проезжает на красный, не замечая грузовика, а затем, замешкавшись, даже притормаживает перед КамАЗом.

Происходящее разворачивалось прямо на глазах у ожидавших зеленого света пешеходов.

От удара мопед отлетел на несколько метров в сторону. Владелец мопеда погиб на месте.