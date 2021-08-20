https://news.day.az/world/1371477.html КамАЗ на полной скорости насмерть сбил мопедиста - ВИДЕО
КамАЗ на полной скорости насмерть сбил мопедиста - ВИДЕО
Под Геленджиком грузовик КамАЗ на полной скорости врезался в мопедиста, переезжавшего перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Как передает Day.Az, видео инцидента публикует Telegram-канал Кубанские Новости.
На кадрах видно, что мопед проезжает на красный, не замечая грузовика, а затем, замешкавшись, даже притормаживает перед КамАЗом.
Происходящее разворачивалось прямо на глазах у ожидавших зеленого света пешеходов.
От удара мопед отлетел на несколько метров в сторону. Владелец мопеда погиб на месте.
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