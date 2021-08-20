https://news.day.az/world/1371496.html Индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса
Индийские эксперты одобрили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса
Эксперты индийского регулятора в области лекарственных средств рекомендовали одобрить трехдозную вакцину от коронавируса ZyCoV-D, первую ДНК-вакцину в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал CNBC-TV18.
При этом эксперты отметили, что производителю вакцины - индийской компании Zydus Cadila - необходимо предоставить дополнительные данные по вакцине из двух доз.
ZyCoV-D - это вакцина на основе плазмидной ДНК, которая продуцирует спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека.
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