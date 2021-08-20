https://news.day.az/world/1371505.html У нас были переговоры с «Талибаном» - Реджеп Тайип Эрдоган
У нас были переговоры с «Талибаном» - Реджеп Тайип Эрдоган
"Мы оказали Афганистану посильную помощь, и мы продолжаем ее оказывать".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.
Глава государства отметил, что в настоящее время Афганистан оставлен наедине со своими проблемами.
Эрдоган отметил, что Турция ведет переговоры с США по этому вопросу.
"У нас были переговоры с "Талибаном", и в случае необходимости мы снова проведем их", - подчеркнул турецкий лидер.
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