"Мы оказали Афганистану посильную помощь, и мы продолжаем ее оказывать".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.

Глава государства отметил, что в настоящее время Афганистан оставлен наедине со своими проблемами.

Эрдоган отметил, что Турция ведет переговоры с США по этому вопросу.

"У нас были переговоры с "Талибаном", и в случае необходимости мы снова проведем их", - подчеркнул турецкий лидер.