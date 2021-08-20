В Европе построят первый в мире экологически чистый контейнеровоз

Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания Maersk в 2023 году построит первый в мире контейнеровоз с нулевым выбросом углерода. Об этом сообщили в CNBC, передает Day.Az.

Отмечается, что European Energy и ее "дочка" REintegrate создадут установку по производству метанола, который будет использовать судно Maersk в качестве углеродно-нейтрального источника энергии. Завод будет производить около десяти тысяч тонн метанола в год с использованием возобновляемых источников энергии и углекислого газа естественного происхождения.

Декарбонизировать судоходство решили и в России. Так, "Газпром нефть" построила первый в стране бункеровщик судов сжиженным природным газом.

Интерес к возобновляемым источникам энергии приводит к тому, что ученые разных стран пытаются найти свой выход по решению проблем с выбросами.

По данным Международного энергетического агентства, в 2019 году на международное судоходство приходилось около двух процентов выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой.