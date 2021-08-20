Талибы разыскивают афганцев, связанных с силами США и НАТО

Боевики движения "Талибан" активизировали поиск афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на конфиденциальный документ ООН.

Экспертная оценка ситуации в Афганистане составлена Норвежским центром глобального анализа, который предоставляет разведывательную информацию различным структурам и агентствам ООН.

Согласно документу, талибы обходят дома и "арестовывают и/или угрожают убить или арестовать членов семей лиц из их списка, если они не сдадутся сами". Отмечается, что в этот список входят многие из тех, кто ожидает эвакуации в аэропорту Кабула.

Как отмечает газета, информация в документе противоречит публичной позиции "Талибана", представители которого заявляли, что движение не будет мстить своим врагам.