В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста
Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельных ранений в горном районе мексиканского штата Веракрус, перед убийством он получал угрозы.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили местные СМИ.
"Репортер и радиоведущий Oriestereo FM Хасинто Ромеро был убит как минимум двумя выстрелами, когда ехал в своем автомобиле Nissan March в четверг утром в муниципалитете Икстачокитлан", - сообщил портал CDP Noticias.
По информации СМИ, Ромеро начал получать угрозы через WhatsApp после публикации материалов о злоупотреблении властью со стороны полиции в муниципалитете Тешуакан на юге штата Веракрус и конфликтах с участием родственников муниципальных чиновников.
С начала года это пятый случай убийства журналиста в Мексике, кроме того, в июле был убит владелец одного из новостных порталов в штате Сонора.
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