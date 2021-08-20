В Мексике застрелили получавшего угрозы журналиста

Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельных ранений в горном районе мексиканского штата Веракрус, перед убийством он получал угрозы.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили местные СМИ.

"Репортер и радиоведущий Oriestereo FM Хасинто Ромеро был убит как минимум двумя выстрелами, когда ехал в своем автомобиле Nissan March в четверг утром в муниципалитете Икстачокитлан", - сообщил портал CDP Noticias.

По информации СМИ, Ромеро начал получать угрозы через WhatsApp после публикации материалов о злоупотреблении властью со стороны полиции в муниципалитете Тешуакан на юге штата Веракрус и конфликтах с участием родственников муниципальных чиновников.

С начала года это пятый случай убийства журналиста в Мексике, кроме того, в июле был убит владелец одного из новостных порталов в штате Сонора.