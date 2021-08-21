В США захотели создать экраноплан

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) 18 августа опубликовало запрос на поиск технологий для развития нового подразделения, которое будет сосредоточено на создании гидросамолетов и экранопланов. Об этом сообщает портал Defense Blog, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В США захотели создать транспортное средство, способное перемещаться над поверхностью земли или воды за счет взаимодействия с отраженным от поверхности воздухом (эффект экрана). В Управлении тактических технологий DARPA подтвердили желание военных получить серийный экраноплан. Вооруженные силы привлекает возможность экранопланов передвигаться быстрее кораблей, и большая грузоподъемность по сравнению с вертолетами и самолетами морской авиации.

В запросе DARPA отмечается, что управление заинтересовано в разработке транспортных средств, способных устранить ограничения традиционных воздушных и морских грузовых платформ. Концепция перспективного экраноплана предусматривает полезную нагрузку свыше 100 тонн, возможность нести на борту несколько амфибий, и способность обходить препятствия с помощью самолетного режима полета. Перспективные машины планируют использовать в поисково-спасательных, десантных, и логистических операциях.