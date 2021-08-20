https://news.day.az/world/1371570.html В Иране люди чуть не затоптали друг друга из-за еды - ВИДЕО
В Иране люди чуть не затоптали друг друга из-за еды - ВИДЕО
В Иране бедное и голодное население нападает на бесплатную еду.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Telegram-канал Azad İran.
Как видно на кадрах, люди стеклись к месту раздачи еды и опустошили огромный чан в считанные секунды.
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