В Иране люди чуть не затоптали друг друга из-за еды

В Иране бедное и голодное население нападает на бесплатную еду. 

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Telegram-канал Azad İran.

Как видно на кадрах, люди стеклись к месту раздачи еды и опустошили огромный чан в считанные секунды.