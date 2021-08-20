В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса

Власти турецкого Бодрума планируют назвать леса, которые будут высажены в городе, в честь погибших членов экипажа пожарного самолета-амфибии Бе-200, заявил в интервью РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, передает Day.Az.

Министерство обороны РФ сообщило 14 августа, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства РФ в Анкаре.

По словам мэра, Турция никогда не забудет помощь России, которая одной из первых направила свои самолеты и вертолеты для тушения огня. Арас поблагодарил РФ за ее поддержку и усилия в борьбе с пожарами, возникшими в разных районах Турции. Он подчеркнул, что крушение Бе-200 потрясло всех.

"Мы намерены осуществить проект, который позволит навсегда сохранить память об этих героях. Их самоотверженность останется в наших сердцах. Именами российских и турецких граждан - членов экипажа разбившегося самолета Бе-200 назовут леса, которые в будущем будут высажены в Бодруме на месте сгоревшего лесного массива", - заявил Арас.

Арас отметил, что пилоты российских пожарных самолетов и вертолетов "проявили высшее мужество в тяжелый период, когда казалось, что надежды больше нет", они вселяли уверенность в членов пожарных бригад, работавших на земле, и воодушевляли местное население.