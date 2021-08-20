Во Франции выгоняют посетителей магазинов без ковид-паспорта

Вот так сейчас во французских магазинах выгоняют посетителей без паспорта о вакцинации.

Как сообщает Day.Az, видео распространил телеграм-канал "Столкновение".

Канал отмечает, что больше всего французов злит тот факт, что их выгоняют из магазинов недавние мигранты из Африки, которые без вопросов согласились на вакцинацию в обмен на работу.