https://news.day.az/world/1371581.html Во Франции выгоняют посетителей магазинов без ковид-паспорта - ВИДЕО
Во Франции выгоняют посетителей магазинов без ковид-паспорта - ВИДЕО
Вот так сейчас во французских магазинах выгоняют посетителей без паспорта о вакцинации.
Как сообщает Day.Az, видео распространил телеграм-канал "Столкновение".
Канал отмечает, что больше всего французов злит тот факт, что их выгоняют из магазинов недавние мигранты из Африки, которые без вопросов согласились на вакцинацию в обмен на работу.
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