Германия первым делом вывезла из Афганистана пиво

Перед эвакуацией людей из оказавшегося по контролем движения "Талибан" Афганистана немецкие власти вывезли из страны 22,5 тыс. литров горячительных напитков. Об этом сообщает газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего на подконтрольной Германии базе Мазари-Шариф хранилось 65 тыс. банок пива и коктейлей на его основе, а также 340 бутылок вина и шампанского. Все это было включено в план по выводу войск и эвакуировано в первую очередь.

При этом в Афганистане остаются тысячи местных жителей, которые работали на немцев через Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

"Это позор, что GIZ, министерство по экономическому сотрудничеству и МИД не позаботились о своих людях. Так с людьми обращаться нельзя", - возмутились в Свободной демократической партии Германии.

Как объяснил глава немецкого МИД Хайко Маас, вывести всех афганских сотрудников не получится, так как в этом случае эвакуировать придется не 2 тыс., а 20 тыс. человек.