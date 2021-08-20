Страны Запада оставили афганский народ наедине со своими проблемами - Эрдоган
Страны Запада долгие десятилетия не уделяли должного внимания развитию Афганистана. Миллиарды долларов тратились на иные цели, а афганский народ в итоге был оставлен наедине со своими проблемами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Президент Турции не исключил диалога с движением "Талибан".
"При необходимости диалог возможен. Реалии налицо. Если поступит подобное предложение, мы открыты для переговоров", - сказал Эрдоган.
Глава государства подчеркнул, что Турция долгие годы демонстрирует четкий подход к развитию инфраструктуры Афганистана. "Работы в данном направлении продолжаются по сей день", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган при этом опроверг утверждения ряда оппозиционных политиков о прибытии в Турцию более 1,5 млн афганских беженцев.
Президент Турции отметил, что, по данным МВД, в настоящее время в Турции находятся около 300 тыс. мигрантов из Афганистана.
"Афганский народ - дружественный мусульманский народ, и мы не вправе закрывать границы для друзей", - сказал Эрдоган.
Турция делает все возможное для предотвращения нелегальной миграции, в том числе из Афганистана, добавил он.
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