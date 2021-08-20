Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает «Талибан»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности признания Россией власти "Талибана" в Афганистане, заявил, что все зависит от их действий и соответствия обещаниям. Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Реальность. Все остальное зависит от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями", - сказал он журналистам после переговоров лидеров России и Германии.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.