Талибы назвали своих главных союзников

Представитель движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане, Сухейль Шахин заявил, что боевики среди своих главных соратников рассматривают Турцию и Китай.

Он выразил надежду на то, что правительства этих стран помогут им восстановить экономику Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".

"Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Турцией больше, чем с какой-либо другой страной", - заявил Шахин в интервью китайскому телеканалу CGTN.

По его словам, у Афганистана есть богатые природные ресурсы, однако нет возможности добывать их. Шахин также отметил, что вся инфраструктура страны разрушена из-за оккупации и воровства правителей.

Представитель талибов* подчеркнул, что боевики рассчитывают на помощь Анкары в сферах здравоохранения, экономики, образования, строительства и энергетики. Сухейль Шахин считает, что Китай может сыграть важную роль в восстановлении экономики Афганистана.

Глава Турции Тайип Эрдоган накануне заявил, что страна в настоящее время готова "ко всем видам сотрудничества" с боевиками "Талибана"* во имя сохранения мира для афганского народа.