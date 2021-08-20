Эрдоган обсудил с премьер-министром Греции Афганистан и миграцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью администрации президента Турции, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены региональная проблематика с акцентом на события в Афганистане, вопросы миграции, а также двусторонние отношения.

Глава турецкого государства заявил о необходимости формирования переходного периода в Афганистане. Президент Эрдоган предупредил, что отсутствие такового приведет к росту миграционного потока из страны, и эта ситуация станет серьезным вызовом для всех.

Турецкий лидер подчеркнул также, что сотрудничество между двумя странами в сфере миграции должно быть укреплено на основе взаимопонимания и обоюдных интересов.

Лидеры обменялись соболезнованиями в связи с лесными пожарами, обрушившимися на Турцию и Грецию.