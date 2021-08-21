7117 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7117 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 951, город Алматы - 1625, город Шымкент - 328, Акмолинская область - 283, Актюбинская область - 450, Алматинская область - 400, Атырауская область - 300, Восточно-Казахстанская область - 199, Жамбылская область - 221, Западно-Казахстанская область - 133, Карагандинская область - 933, Костанайская область - 259, Кызылординская область - 162, Мангистауская область - 234, Павлодарская область - 373, Северо-Казахстанская область - 164, Туркестанская область - 102.
Всего в стране выявлен 730181 заболевший.
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