https://news.day.az/world/1371635.html Пентагон публикует официальные кадры из аэропорта Кабула - ВИДЕО
Пентагон публикует официальные кадры из аэропорта Кабула - ВИДЕО
Пентагон распространил официальные кадры из аэропорта Кабула, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
15 августа талибы объявили о захвате власти в Афганистане - это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. Руководство государством принял на себя временный совет, который должен будет передать власть "Талибану".
После этого тысячи афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны. Все коммерческие рейсы из Кабула были отменены.
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