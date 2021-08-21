Пентагон публикует официальные кадры из аэропорта Кабула

Пентагон распространил официальные кадры из аэропорта Кабула, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

15 августа талибы объявили о захвате власти в Афганистане - это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. Руководство государством принял на себя временный совет, который должен будет передать власть "Талибану".

После этого тысячи афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны. Все коммерческие рейсы из Кабула были отменены.