В аэропорту рядом с Лос-Анджелесом прошла эвакуация

В аэропорту имени Джона Уэйна, находящемся рядом с Лос-Анджелесом, организовали экстренную эвакуацию. Об этом сообщает FOX 11, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно предварительным данным, пришлось эвакуировать пассажиров терминалов A, B и C. В результате вылеты самолетов в оцепленном районе временно приостановили.

Пассажиры аэропорта были эвакуированы из терминалов в связи с неким инцидентом. Речь шла о безопасности людей, находящихся в воздушной гавани.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего неизвестны. К месту направлены сотрудники полиции и следователи. Экстренные ведомства проверят аэропорт и установят причину эвакуации в аэропорту неподалеку от Лос-Анджелеса.