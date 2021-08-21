Из Афганистана эвакуировали 12 тысяч человек с 15 августа

Афганистан покинули около 12 тысяч иностранцев и местных жителей, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, после того, как талибы объявили о приходе к власти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, процесс эвакуации был специально замедлен, чтобы избежать столкновений граждан с талибами за пределами столичного аэропорта.

Ранее сообщалось, что НАТО прекратило поддерживать афганские власти.

15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.