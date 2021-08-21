Амбиции Китая и Индии оказались угрозой для планеты

Амбициозные планы развивающихся стран по наращиванию производства могут поднять уровень вредных выбросов и поставить под угрозу будущее планеты. Ученые из Универитета Цинхуа выяснили, что нефтяная промышленность Китая и Индии даже к 2050 году будет выбрасывать в атмосферу миллиарды тонн углекислого газа, если не принять меры, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пока развитые страны активно отказываются от ископаемого топлива, Китай и Индия в ближайшие тридцать лет планируют расширить производство нефтепродуктов. Исследование показало, что, если новые нефтеперерабатывающие заводы не будут оснащены системами фильтрации, а старые не будут отремонтированы, к середине столетия отрасль произведет дополнительные 8,2 миллиарда тонн углекислого газа. По мнению ученых, в ближайшие десятилетия Восточная Азия станет "ядром мировой нефтеперерабатывающей промышленности", поэтому сокращению выбросов в этом регионе стоит уделить особое внимание.

До 2009 года атмосферу в основном загрязняли заводы из западных стран. В последние годы из-за растущего спроса на энергию и нехватки средств для перехода на возобновляемые источники активнее перерабатывать нефть стали развивающиеся государства. Теперь Китай и Индия стали главными в мире источниками парниковых газов. Авторы исследования призывают владельцев предприятий вкладываться в более чистые процессы нефтепереработки, иначе не удастся сдержать глобальное потепление и добиться углеродной нейтральности к 2050 году.

Китай стремится достичь нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу к 2060 году. Для этого власти КНР будут вкладываться в возобновляемую энергетику, заниматься развитием технологий утилизации и хранения углерода, а также сажать новые деревья.

Фото: David Gray / Reuters