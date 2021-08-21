В США нашли способ борьбы с глобальным потеплением с помощью кондиционера

Глава нефтяного регулятора в штате Техас, США, Уэйн Кристиан нашел способ борьбы с глобальным потеплением. Он призвал всего лишь "включить этот проклятый кондиционер" вместо ряда экологических запретов, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом Кристиан прокомментировал во время экологического саммита NAPE в Хьюстоне доклад ООН о том, что глобальное потепление напрямую связано с деятельностью человека.

"Вместо того, чтобы потратить 78 триллионов долларов на остановку производств по всему миру, запретить странам третьего мира использовать угольную электроэнергию и тому подобное - включите этот проклятый кондиционер. Это так просто", - заявил глава нефтяного регулятора.

По данным Международного энергетического агентства, использование кондиционеров возросло в три раза с 1990 по 2016 год, на них приходится 10 процентов всего потребления электроэнергии и 1,2 миллиарда тонн выбросов углекислого газа.

В сентябре 2020 года тогда еще президент США Дональд Трамп спрогнозировал отступление глобального потепления. Он неоднократно высказывал скептическое отношение к фактам, которые подтверждают глобальное изменение климата. "Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает", - заявил американский лидер.