НАТО останется в Кабуле

НАТО приостанавливает всякую поддержку властей Афганистана. При этом альянс ожидает, что любое будущее правительство будет соблюдать международные обязательства и страна никогда больше не будет служить прибежищем для террористов. Об этом на пресс-конференции рассказал генсек организации Йенс Столтенберг, добавив, что страны НАТО сохранят контроль над аэропортом Кабула после 31 августа, чтобы вывезти как можно больше людей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Они (талибы) должны выполнять свои международные обязательства. Не допускать поддержки международных террористических организаций, таких как Аль-Каида или Исламское государство. Уважать права человека, включая права женщин. А также не чинить препятствий людям, желающим покинуть страну, в том числе, конечно, афганцам", - сказал Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Иностранные государства продолжают эвакуацию своих граждан и тех, кто сотрудничал с ними. Ранее сообщалось, что талибы после захвата власти, несмотря на обещанную амнистию, начали составлять так называемые "черные списки" афганцев, имеющих отношение к старому режиму, а также их пособников.

"Ночью они (талибы) прибыли в Кабул, а на следующий день в 8 часов утра группа вооруженных людей пришла ко мне домой. Они искали именно меня, показывая мою фотографию соседям, потому что я был офицером полиции и работал в МВД", - сказал афганский полицейский, прошедший обучение в Италии.

Движению "Талибан" всего за несколько недель удалось взять контроль над большей частью Афганистана, а 15 августа войти в Кабул без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, не допустить кровопролития.

При этом в стране действуют силы народного ополчения, в основном в северной провинции Панджшер. Там сопротивление возглавляет Ахмад Масуд сын полевого командира Ахмад Шаха Масуда и Амрулла Салех первый вице-президент Афганистана.