Байден оправдывается за поспешный вывод американских войск из Афганистана

Западные страны продолжают эвакуацию из Афганистана. До конца августа оттуда предстоит вывезти тысячи людей. В пятницу президент США Джо Байден твердо пообещал вернуть домой всех американцев и эвакуировать всех афганцев, которые помогали военным. Однако глава Белого дома постоянно подвергается критике, поскольку в видеозаписях и новостных репортажах из Афганистана показан хаос и вспышки насилия за пределами аэропорта Кабула, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Джо Байден, президент США: "Суть в том, что если бы я сказал 2 или 3 мая, что мы не уходим, а остаемся, неужели кто-то действительно верит, что мне не пришлось бы вводить туда еще значительно больше американских войск? Посылать наших сыновей, наших дочерей, как моего сына послали в Ирак, чтобы, возможно, там умереть. И ради чего? Так что, на мой взгляд, единственно разумным решением было подготовить американские силы к эвакуации".

Накануне на авиабазу Рамштайн в Германии из Катара прибыли сотни эвакуированных из Афганистана, в том числе множество семей с детьми. Рамштайн имеет возможность разместить до 5 тысяч человек. В ближайшие дни ожидается прибытие других групп.

В пятницу самолет с 110 эвакуированными из Афганистана приземлился на испанской военной авиабазе Торрахон-де-Ардос недалеко от Мадрида. Среди пассажиров были афганские семьи из посольства в Кабуле и капитан афганской паралимпийской женской баскетбольной команды Нилофар Баят.