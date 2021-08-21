Мужчина не мог поделить кошку с подругой и засадил ей отвертку в грудь

В Санкт-Петербурге мужчина вонзил отвертку в грудь своей подруги из-за того, что не смог поделить с ней кошку, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент попал на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как женщина забирает черную кошку с улицы и заходит с ней в подъезд. Однако на ее пути возникает мужчина. Он ударяет подругу в грудь, а затем отбирает кошку и удаляется с ней во двор. Через какое-то время на место приезжает скорая, женщина заходит в машину, держась за живот.

Пострадавшую госпитализировали с проникающим ранением в области живота. Полицейским удалось задержать мужчину. Им оказался 30-летний ранее судимый мужчина. В прошлом он отбывал наказание за угрозу убийством, угон, кражу и незаконное хранение оружия.