Талибы заявили о непричастности к беспорядкам в аэропорту Кабула

Движение "Талибан" отвергло причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула. По словам официального представителя движения, они возникли из-за отсутствия четкого плана эвакуации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Запад мог бы разработать план эвакуации получше", - заявил он в интервью агентству Reuters.

Напомним, 15 августа войска талибов вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. В настоящее время западные страны пытаются эвакуировать своих граждан и дипломатов из страны. В аэропорту Кабула начался настоящий хаос из-за интенсивности полетов и толп людей, прибывающих в воздушную гавань.